SARIYER'DE OTOBÜS KAZASI 5 ÖLÜ 25 YARALI
SARIYER Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü kaza yaptı.
09.08.2020 07:52 | Son Güncelleme: 09.08.2020 08:40
SARIYER Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü kaza yaptı. İlk belirlemelere göre 25 kişi yaralanırken 5 kişi hayatını kaybetti.
- İstanbul
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yaralıları kurtarma çalışmaları devamn ediyor. İlk belirlemelere göre 25 kişinin yaralandığı kazada 5 kişinin öldüğü öğrenildi. Yaralıların 7 tanesinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
- İstanbul
Kaynak: DHA