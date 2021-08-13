Sarıyer'de ormanlık alanda denetim yapıldı
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Sarıyer'de ormanlık alanda denetim yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sarıyer'de ormanlık alanda denetim yapıldı Sarıyer'de Polis ekipleri Ormanlık alanlarda kuş uçurtmadı Sarıyer'de Özel Harekat ve polis ekipleri çıkan orman yangınlarına karşı denetim gerçekleştirdi.

Sarıyer'de ormanlık alanda denetim yapıldı

Sarıyer'de Polis ekipleri Ormanlık alanlarda kuş uçurtmadı

İSTANBUL - Sarıyer'de Özel Harekat ve polis ekipleri çıkan orman yangınlarına karşı denetim gerçekleştirdi. Ekipler, havadan ve karadan ormanlık alanını kontrol etti.

Sarıyer Maden Mahallesinde son 3 gün içinde çıkan orman yangınları Polisleri harekete geçirdi. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ve Özel Harekat polisleri denetim gerçekleştirdi. Ekipler havadan ve karadan gerçekleştirilen denetimlerde şüpheli görülen şahısları aradı. Öte yandan Orman içerisine giren ekipler, çıkabilecek yangınlara ve kundaklamalara karşı tedbir aldı. Sarıyer bölgesinde kuş dahi uçurtmayan ekipler ağaçların arasında daha önceden yakılan ateş alanlarını ve orada bırakılan plastik atık, cam şişe gibi riskli metaryelleri topladı.

Sarıyer'de ormanlık alanda denetim yapıldı
Sarıyer'de ormanlık alanda denetim yapıldı
Sarıyer'de ormanlık alanda denetim yapıldı
Sarıyer'de ormanlık alanda denetim yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim

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