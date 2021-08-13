SARIYER'DE ORMANDA DRONE DESTEKLİ DENETİM
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SARIYER'DE ORMANDA DRONE DESTEKLİ DENETİM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SARIYER'de ormanda drone destekli denetim yapıldı.

SARIYER'de ormanda drone destekli denetim yapıldı.

Sarıyer'de son günlerde peş peşe orman yangınlarının yaşanması üzerine polis ekipleri ormanda havadan drone destekli denetim yaptı. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri orman içinden geçen yollarda araçları durdurarak kontrol ederken, orman içinde özel harekat ekiplerinin de katılımı ile tarama yapıldı. Orman içinde yangına sebep olabilecek cam ve şişe gibi çöpler toplandı.

SARIYER'DE ORMANDA DRONE DESTEKLİ DENETİM
SARIYER'DE ORMANDA DRONE DESTEKLİ DENETİM
SARIYER'DE ORMANDA DRONE DESTEKLİ DENETİM
SARIYER'DE ORMANDA DRONE DESTEKLİ DENETİM
SARIYER'DE ORMANDA DRONE DESTEKLİ DENETİM
SARIYER'DE ORMANDA DRONE DESTEKLİ DENETİM
SARIYER'DE ORMANDA DRONE DESTEKLİ DENETİM
SARIYER'DE ORMANDA DRONE DESTEKLİ DENETİM
SARIYER'DE ORMANDA DRONE DESTEKLİ DENETİM
SARIYER'DE ORMANDA DRONE DESTEKLİ DENETİM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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