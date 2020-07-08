Sarıyer'de orman yangını SARIYER Garipçe'de ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

SARIYER Garipçe'de ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Garipçe Yolu 15 Temmuz Şehitler Ormanı'na bağlantı noktasında gece saatlerinde ormanlık alanın yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Kaynak: DHA