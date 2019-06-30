SARIYER'DE ORMAN YANGINI (1)

Sarıyer Ayazağa Yeni Mezarlık Mevkii'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Öte yandan yangın söndürme çalışmalarına helikopterle de destek veriliyor.

Görüntü dökümü:

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-Ormanlık alandan çıkan dumanlar

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA

- İstanbul