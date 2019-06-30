SARIYER'DE ORMAN YANGINI (1)

SARIYER'DE ORMAN YANGINI (1)

Sarıyer Ayazağa Yeni Mezarlık Mevkii'nde ormanlık alanda yangın çıktı.

SARIYER'DE ORMAN YANGINI (1)

Sarıyer Ayazağa Yeni Mezarlık Mevkii'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.  Öte yandan yangın söndürme çalışmalarına helikopterle de destek veriliyor.

Görüntü dökümü:

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-Ormanlık alandan çıkan dumanlar

-Genel ve detaylar


- İstanbul
Kaynak: DHA
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