SARIYER'DE ORMAN YANGINI (1)
Sarıyer Ayazağa Yeni Mezarlık Mevkii'nde ormanlık alanda yangın çıktı.
Sarıyer Ayazağa Yeni Mezarlık Mevkii'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Öte yandan yangın söndürme çalışmalarına helikopterle de destek veriliyor.
Görüntü dökümü:
----------------------
-Ormanlık alandan çıkan dumanlar
-Genel ve detaylar
- İstanbul
Kaynak: DHA
İmamoğlu'ndan Yıldırım'ın çay davetine yanıt: Yakışanı Saraçhane'de beni ziyaret edip, kahvemi içmesi
Son Dakika Haberleri