Sarıyer'de öldürülen Nuh Koç'un katil zanlıları yakalandı
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Sarıyer'de öldürülen Nuh Koç'un katil zanlıları yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sarıyer'de arkadaşlarıyla gittiği eğlence mekanında öldürülen Nuh Koç'un katil zanlıları yakalandı.

Sarıyer'de arkadaşlarıyla gittiği eğlence mekanında öldürülen Nuh Koç'un katil zanlıları yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olaya ait yeni görüntüler ve detaylar ortaya çıktı.

Sarıyer Huzur Mahallesindeki bir eğlence mekanında geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen Nuh Koç (20)'un öldürülmesi 4 kişinin ise öldüresiye darp edilmesi olayına ilişkin yeni görüntüler ve detaylar ortaya çıktı.

Nuh Koç'u öldüren kurşun mekan sahibinin oğlunun silahından çıktı. Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmalarıyla, olayı gerçekleştiren kişinin mekanın sahibinin oğlu olan Kadir A. olduğu tespit edildi. Olayla ilgili çalışmalarını derinleştiren ekipler, Nuh Koç ile mekanda garsonluk yapan Metin Yılmaz'ın daha önceden husumetli olduğunu belirledi. Polisten alınan bilgiye göre, Nuh Koç ile garson Metin Yılmaz'ın mekanda tartışmaya başladığı, tartışmanın büyümesi üzerine mekan sahibinin oğlu Kadir A.'nın silahını ateşleyerek Nuh Koç'u öldürdüğü öğrenildi.

9 kişi gözaltına alındı

Olayın şüphelisi oldukları belirlenen mekan sahibi Mustafa A. (66), oğulları Aziz A. (44) ve Ufuk A. (36) ile çalışanlar M.Y. (44), R.K. (40), Ş.H.D. (42) ve M.V.Ç. (34) aynı gün gözaltına alındı. Nuh Koç'u öldürdüğü belirlenen mekan sahibinin bir diğer oğlu Kadir A. (38) ile diğer şüpheli M.K. olaydan iki gün sonra yakalanarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Güvenlik kamerası kayıtlarını silerek delilleri karartmaya çalışmışlar

Olayın ardından mekanın güvenlik kamerası görüntülerini incelemek isteyen ekipler kayıt cihazlarının tamamının söküldüğünü tespit etti. Çevredeki güvenlik kameraları üzerinde çalışma yapan polis, şüphelilerin bir kişiyi mekandan sürükleyerek 15 metre uzakta bir yere bıraktıklarını gördü. Mekanın çalışanlarının delilleri karartmak için yerdeki kan izlerini de sildikleri belirlendi.

Cinayetten sıyrılmak istediler

İddiaya göre, şüpheliler Nuh Koç'un cesedini dışarı taşıyarak olayı mekanın dışında yaşanmış gibi göstermek istedi. Şüphelilerden mekan sahibi Mustafa A., bir süre sonra aracıyla olay yerine gelerek Nuh Koç'u hastaneye kaldırdı. Bu şekilde cinayet olayından sıyrılmak isteyen şüpheliler, Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu amaçlarına ulaşamadı.

Şüphelilerden Kadir A., emniyetteki ifadesinde, "Tartışma esnasında silahım ateşlendi" dediği öğrenildi. Kadir A. ile birlikte toplam 9 şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Sarıyer'de öldürülen Nuh Koç'un katil zanlıları yakalandı
Sarıyer'de öldürülen Nuh Koç'un katil zanlıları yakalandı
Sarıyer'de öldürülen Nuh Koç'un katil zanlıları yakalandı
Sarıyer'de öldürülen Nuh Koç'un katil zanlıları yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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