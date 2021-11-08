Sarıyer'de okul servislerine yönelik denetim

Sarıyer'de İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Kampüsü önünde kurulan denetim noktasında okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Resmi ve sevil polislerin görev aldığı denetimde durdurulan servis araçlarının evrakları kontrol edildi. Şoförlerin belgeleri ve (GBT ) Genel Bilgi Taraması'na bakıldı. Yapılan denetimlerde araç muayenesini zamanında yaptırmadığı anlaşılan bir şoföre ceza kesildi.