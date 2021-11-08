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Sarıyer'de okul servislerine yönelik denetim

Demirören Haber Ajansı / Yılmaz Okur - Haberler | Güncel
Sarıyer'de okul servislerine yönelik denetim

Sarıyer'de okul servisleri denetlendi.

SARIYER, İSTANBUL (DHA) - Sarıyer'de okul servisleri denetlendi. Denetimde durdurulan servis araçlarının evrakları kontrol edildi. Evraklarında eksiklik bulunan bir şoföre ceza yazıldı,

Sarıyer'de İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Kampüsü önünde kurulan denetim noktasında okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Resmi ve sevil polislerin görev aldığı denetimde durdurulan servis araçlarının evrakları kontrol edildi. Şoförlerin belgeleri ve  (GBT ) Genel Bilgi Taraması'na bakıldı. Yapılan denetimlerde araç muayenesini zamanında yaptırmadığı anlaşılan bir şoföre ceza kesildi.


- İstanbul
Sarıyer'de okul servislerine yönelik denetim

Sarıyer'de okul servislerine yönelik denetim

Sarıyer'de okul servislerine yönelik denetim

Sarıyer'de okul servislerine yönelik denetim

Sarıyer'de okul servislerine yönelik denetim

Sarıyer'de okul servislerine yönelik denetim

Sarıyer'de okul servislerine yönelik denetim

Demirören Haber Ajansı / Yılmaz Okur - Son Dakika Haberleri
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