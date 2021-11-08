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Sarıyer'de öğrenci servislerine denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sarıyer'de öğrenci servislerine denetim

Sarıyer'de öğrenci servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Sarıyer'de öğrenci servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimde araçlar kontrol edilerek evraklarına eksik bulunan şoförlere cezai işlem uygulandı.

Sarıyer İTÜ Büyükdere Caddesi önünde polis ekipleri okul servis araçlarına yönelik demetim yaptı. Yapılan denetimlerde servis araçları tek tek durdurularak evrakları kontrol edildi. Servis şoförlerinin evrakları kontrol edilerek Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Evraklarında eksik bulunan şoförlere ceza uygulandı. - İSTANBUL

Sarıyer'de öğrenci servislerine denetim

Sarıyer'de öğrenci servislerine denetim

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