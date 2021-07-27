Sarıyer'de motosikletlilerin feci kazası kamerada
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Sarıyer'de motosikletlilerin feci kazası kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sarıyer'de süratli şekilde giden motosikletli, o sırada dönüş yapan başka bir motosikletliyle çarpıştı.

Sarıyer'de süratli şekilde giden motosikletli, o sırada dönüş yapan başka bir motosikletliyle çarpıştı. Kazanın etkisi ile bir sürücü savrulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçen cuma saat 17.00 sıralarında Sarıyer Ayazağa Mahallesi Şehit Naci Tuncer Sokak'ta yaşandı. Yabancı uyruklu bir kişinin hızlı şekilde kullandığı motosiklet, o sırada sola dönen Volkan A. idaresindeki motosiklete çarptı. Kazanın etkisi ile yabancı uyruklu sürücü havaya savrulduktan sonra 20 metre sürüklenip ağır şekilde yaralanırken, Volkan A. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülere yaşanan kaza anı, yabancı uyruklu sürücünün havaya savrulup düşmesi yansıdı.

 


- İstanbul
Sarıyer'de motosikletlilerin feci kazası kamerada
Sarıyer'de motosikletlilerin feci kazası kamerada
Sarıyer'de motosikletlilerin feci kazası kamerada
Sarıyer'de motosikletlilerin feci kazası kamerada
Sarıyer'de motosikletlilerin feci kazası kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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