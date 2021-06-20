SARIYER'DE MOTOSİKLETLE KAMYONET ÇARPIŞTI

SARIYER'de ışıklı kavşaktan geçmeye çalışan motosikletle kamyonet çarpıştı.

SARIYER'de ışıklı kavşaktan geçmeye çalışan motosikletle kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza dün saat 18.30 sıralarında Pınar Mahallesi, Sarıyer Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Emirhan A.'nın kullandığı 34 DVD 745 plakalı motosiklet kavşağa yaklaştığı sırada kendisine kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayarak kavşağı geçmek istedi. Bu sırada kendisine yeşil ışık yandığı için kavşağa giren 16 TE 714 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Emirhan A. yola savruldu.

SÜRÜCÜ YARALANIRKEN, MOTOSİKLET HURDAYA DÖNDÜ

Kazayı görenler motosiklet sürücüsünün yardımına koşarken, sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri Emirhan A.'ya müdahale ederken, çevredekiler motosikleti çekerek yolun kenarına aldı. Yaralı Emirhan A. olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

'BURASI KONTROLSÜZ BÖLGE OLDUĞU İÇİN SÜREKLİ KAZALAR OLUYOR'

Kazayı gören Ünal Özkan Cevri, "Araç ışıklar tam yanmadan karşıya geçmeye çalıştı. Motosikletli de geçerken vurup sürükledi. Biz de hemen yardımına koştuk. Araba kırmızıda geçti o da kazaya neden oldu. Burası kontrolsüz olduğu için ters dönüşler yapılıyor buradan. Yapıldığı zaman da kazalar oluyor. Kamera sistemi yok burada. Bundan dolayı da her gün kaza oluyor. Bunun önüne geçmeleri lazım" şeklinde konuştu.

'BU AYNI BÖLGEDE HATIRLADIĞIM BELKİ DE YİRMİNCİ KAZA'

Bu bölgede çok fazla kaza olduğunu söyleyen Ömer Cin ise; "Motosiklet kırmızıda geçerek bu arabaya çarptı benim gördüğüm. Konu ile alakalı gördüğüm bu ama bu bölgede daha önce ölümlü kazalar da oldu. Bir kadının öldüğünü biliyorum. Birçok kez aynı bölgede kaza olmuştur. Keskin bir viraj olduğundan dolayı, karşıdan karşıya geçmek isteyenler üstten gelen arabaları göremiyor. O bayan da karşıya geçmek isterken araba çarpmıştı. Bu kadar kazaya rağmen herhangi bir önlem alındığını görmedim. Aynı bölgede bu belki de hatırladığım yirminci kaza" şeklinde konuştu. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı