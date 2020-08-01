Sarıyer'de motosiklet kazası: 2 ölü
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Sarıyer'de motosiklet kazası: 2 ölü

Sarıyer'de motosiklet kazası: 2 ölü Virajı almayarak bariyerlere çarpıp 50 metre sürüklendiler Sarıyer Hacıosman Tüneli Çıkışında virajı alamayarak bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 50 metre sürüklenen bir motosikletteki iki kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

01.08.2020 22:55 | Son Güncelleme: 02.08.2020 00:07

Sarıyer'de motosiklet kazası: 2 ölü

Virajı almayarak bariyerlere çarpıp 50 metre sürüklendiler

İSTANBUL - Sarıyer Hacıosman Tüneli Çıkışında virajı alamayarak bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 50 metre sürüklenen bir motosikletteki iki kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Sarıyer Hacıosman Tüneli Çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kasksız oldukları öğrenilen Ramazan Demirhan ve Hayrettin Durgut'un üzerinde bulduğu 34 DP 8041 plakalı motosiklet, Hacıosman Tüneli çıkışında sürücünün virajı alamaması sonucu kontrolünden çıkarak önce bariyerlere çarptı ardından yola savruldu. Bariyerlere çarptıktan sonra motosiklet ve üzerindekiler yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu kısa süreliğine trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Ramazan Demirhan ve Hayrettin Durgut yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde ve motosiklet üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmaların ardından motosikletin kaldırılması ve yolun temizlenmesiyle birlikte yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Sarıyer'de motosiklet kazası: 2 ölü

Kaynak: İHA

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