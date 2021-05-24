SARIYER'DE MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA
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SARIYER'DE MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SARIYER'de kimliği belirsiz 2 şüpheli, bir restoranın paket servisinde kullandığı motosikleti, çaldı.

SARIYER'de kimliği belirsiz 2 şüpheli, bir restoranın paket servisinde kullandığı motosikleti, çaldı. İkilinin çevredekilere aldırmadan motosiklete binip, uzaklaşmaları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hırsızlık olayı, geçen pazar günü saat 23.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Araba Yolu Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre; Ahmet Aydın'ın restoranda paket servis için kullanılan 34 BYC 159 plakalı motosiklet, iş yerinin önünde park halindeyken başka bir motosiklet ile gelen 2 kişi tarafından çalındı. Motosikletin çalındığı anlar işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, aynı motosiklet ile gelen 2 kişiden biri, iş yerinin önünde park halindeki motosiklete binip çalıştırıyor. İkili, birlikte bölgeden uzaklaşıyor.

'PANDEMİ DÖNEMİNDE MOTORLAR ELİMİZ AYAĞIMIZDI, MAĞDUR OLDUK'

İş yerinin sahibi Ahmet Aydın, Gece saat 23.30'da motorla gelen başlarından kask olan, yüzleri tam seçilmeyen iki kişi geliyor. Bizim motora binip gidiyorlar. Motorun çalındığını sabah fark ettik. İş yerindekiler bende olduğunu zannetmişler. Şikayetçi olduk, bulunmasını bekliyoruz. Pandemi döneminde elimiz ayağımızdı motorlar. İnsanlar evinden çıkamıyor, biz onlara yemek götürüyoruz. Vicdansızlar gelip çaldı gitti, mağdur olduk şeklinde konuştu.

Polis, hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

SARIYER'DE MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA
SARIYER'DE MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA
SARIYER'DE MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA
SARIYER'DE MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA
SARIYER'DE MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA
SARIYER'DE MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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