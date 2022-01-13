Sarıyer'de motosiklet çalan çete çökertildi: Polis hırsızlardan birini aksak yürüyüşünden yakaladı

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Sarıyer'de 3 mahalleden motosiklet çalan 3'ü küçük yaşta 4 hırsız, onlarca güvenlik kamera görüntüsü izleyen Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından evlerinde kıskıvrak yakalandı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, polisin hırsızlardan birini aksak yürüyüşünden tespit ettiği ortaya çıktı.

Sarıyer'de Fatih Sultan Mehmet (FSM), Poligon ve Pınar Mahallelerinde meydana gelen olaylarda, geçtiğimiz yıl 2, bu yıl da 1 olmak üzere 3 motosiklet çalındı. Hırsızlık olaylarının ardından vatandaşların şikayeti üzerine Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek olayların yaşandığı noktalardaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda 40 tane güvenlik kamera görüntüsünü izleyen polis ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların 3 kişi olduğunu ve çaldıkları motorlardan birini Pınar Mahallesi'nde bir sokağa götürdüklerini gördü.

Sarıyer polisi hırsızları evlerinde yakaladı

Bunun üzerine adrese giden Sarıyer polisi, çalıntı motosikleti tespit ederek el koyduktan sonra ikamette oturan ve hırsızlık suçlarından kayıtları bulunan Ali K. yakalandı. Şahıs ifadesinde motosikleti E.B. (15), M.A.A. (14), Y.A.A. (15) ve Ümit K.'nın (18) çaldığını söylemesi üzerine hırsızlar evlerinde kıskıvrak yakalandı. Çaldıkları motosikletlere ise tespitleri yapılarak el konuldu. Öte yandan polis ekiplerinin hırsızlardan birinin aksayarak yürüdüğünü tespit ederek yakaladığı ortaya çıktı.

Hırsızlar tutuklandı

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Ümit K. ile yaşı küçül E.B, M.A.A ve Y.A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

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