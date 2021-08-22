SARIYER'DE MİSİNA İPİNE DOLANAN İKİ MARTI KURTARILDI

Sarıyer'de balıkçıların denize attığı misina ipine dolanan iki martı, çevredekiler ve veteriner işleri ekiplerinin çabalarıyla kurtarıldı.

Sarıyer'de balıkçıların denize attığı misina ipine dolanan iki martı, çevredekiler ve veteriner işleri ekiplerinin çabalarıyla kurtarıldı. Dolandıkları misina ipinden kurtarılan martılardan biri kanadından yaralandığı için tedaviye alındı. Kanadına dikiş atılan martı iyileştikten sonra doğaya bırakılacak.

Olay, dün öğle saatlerinde Yeniköy Sahili'nde bulunan Yeniköy Spor Kulübü'ne ait kafenin açıklarında meydana geldi. Kafede oturanların denizde hareketsiz duran ve akıntı ile sürüklenen iki martıyı fark etmesi üzerine Sarıyer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinden yardım istendi. Martıların misinaya dolanarak hareketsiz durdukları noktaya botla yaklaşan ekipler, çevredekilerin de yardımıyla iki martıyı bota alarak kurtardı. Vücuduna dolanan misina ipinden kurtarılan martılardan biri yaralı olmadığı için salındı. Diğer martı ise kanadından yaralandığı için tedaviye alındı. Kanadına dikiş atılan martıya kafe çalışanları bakıyor. Martı iyileştikten sonra doğaya salınacak.

"BİRİNİ KURTARDIK DİĞERİ İSE DİKİŞLİ, BİR HAFTA MİSAFİRİMİZ OLACAK"Olayın meydana geldiği kafenin işletme müdürü Fatih Özül, "Bir vatandaşımız yan tarafta olta ile balık tutuyordu, onun misinası iki martıya yapıştı. Biz de gördük, hayvanların üzerine bayağı dolandığı için akıntı ile birlikte sürüklenmeye başladılar. Biz bir şekilde onları kurtarmaya çalışırken, burada sağ olsun bir hayvan sever vatandaşımız belediye başkanını aradı. Onlar da hemen müdahale ettiler ve İstinye'den bir bot geldi. Onların da yardımı ile çıkardık hayvanları veterinere götürdük, onlar da dikiş attılar. Biz de şimdi bir tanesini kurtardık, diğeri de dikişli. Bir hafta burada misafir edeceğiz, Yeniköy Spor Kulübü olarak. Bir hafta sonra da inşallah sağlığına kavuşur tekrar gördüğünüz gibi bu sahildeki martılarla birlikte misafirimiz olmaya devam edecek. Sahil kesimlerinde birkaç senedir balık tutma olayı inanılmaz derecede arttı. Yolda yürürken bile bazen insanların kafasına misinalar geliyor. Bu bizim çıkardığımız ilk martı da değil, birkaç tane daha martıya böyle bir operasyon yapıp yakaladık. Buraya gelen misafirlerimiz de bu konuda çok hassaslar. Hayvanlar burada bir sıkıntıya düşerlerse biz de elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

"BELEDİYELERİN BU KONUDA ÖNLEM ALMASI GEREKİYOR"

Belediyelerin önlem anlaması gerektiğini söyleyen Özül, "Bu tür kazaların yaşanmaması için bence belediyelere iş düşüyor. Yanımızdaki restoran iskelesi, burada balık tutulmaması gerekiyor. Burası hayvanların çok iç içe olduğu bir yer. Bence bununla ilgili önlemler alınmalı. Balık tutulacak alanların belirlenmesi lazım. Kuralı konmayan olayların arkasından hep problemler olur. Bunun önlemi de çok kolay alınabilir" diye konuştu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı