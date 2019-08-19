SARIYER'DE MİNİBÜSÜN SAHİLDEKİLERE ÇARPIP DENİZE UÇMA ANI KAMERADA

19.08.2019 18:15

SARIYER'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs balık tutan 2 kişiye çarptıktan sonra denize uçtu. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza önceki gün saat 03.17'de meydana geldi. Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, sahilde balık tutan 2 kişiye çarparak denize düştü. Can pazarının yaşandığı kazada, minibüsteki 4 kişiyi kurtarıldı. Balık tutarken yaralanan Tevfik U. ve Murat A. ile minibüste bulunan Mehmet Furkan H, Ahmet A, Hande G. ve Seda E. Çevredeki hastanelere kaldırıldı. Denize uçan minibüs ise ertesi gün denizden çıkarıldı.

Kaynak: DHA