Sarıyer'de minibüs kaldırımı aşarak ağaca çarptı: Çok sayıda yaralı var - Haberler
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Sarıyer'de minibüs kaldırımı aşarak ağaca çarptı: Çok sayıda yaralı var

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sarıyer'de minibüs kaldırımı aşarak ağaca çarptı: Çok sayıda yaralı var Sarıyer'de kontrolden çıkan yolcu minibüsü, kaldırımı aşarak ağaca çarptı.

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Sarıyer'de minibüs kaldırımı aşarak ağaca çarptı: Çok sayıda yaralı var

İSTANBUL - Sarıyer'de kontrolden çıkan yolcu minibüsü, kaldırımı aşarak ağaca çarptı. Olayda çok sayıda yolcu yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaralı yolculara müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgilere göre olay Sarıyer Hacı Osman Bayırı Caddesi'nde yaşandı. Sarıyer istikametine seyreden 34 M 5148 plakalı yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana girdi. Minibüs ağaca çarparak durabildi. Olayda çok sayıda yolcu yaralanırken, bazı yolcular minibüs içerisinde sıkıştı. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı yolculara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise minibüste sıkışan yolcuların kurtarılması için çalışma başlattı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Sarıyer'de minibüs kaldırımı aşarak ağaca çarptı: Çok sayıda yaralı var

Sarıyer'de minibüs kaldırımı aşarak ağaca çarptı: Çok sayıda yaralı var

Sarıyer'de minibüs kaldırımı aşarak ağaca çarptı: Çok sayıda yaralı var

Sarıyer'de minibüs kaldırımı aşarak ağaca çarptı: Çok sayıda yaralı var

Sarıyer'de minibüs kaldırımı aşarak ağaca çarptı: Çok sayıda yaralı var

Sarıyer'de minibüs kaldırımı aşarak ağaca çarptı: Çok sayıda yaralı var

Sarıyer'de minibüs kaldırımı aşarak ağaca çarptı: Çok sayıda yaralı var

Sarıyer'de minibüs kaldırımı aşarak ağaca çarptı: Çok sayıda yaralı var

Sarıyer'de minibüs kaldırımı aşarak ağaca çarptı: Çok sayıda yaralı var

Sarıyer'de minibüs kaldırımı aşarak ağaca çarptı: Çok sayıda yaralı var

Sarıyer'de minibüs kaldırımı aşarak ağaca çarptı: Çok sayıda yaralı var

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