Sarıyer'de Minibüs Ağaca Çarptı: 5 Yaralı
Sarıyer'de minibüsün ağaca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Sarıyer'de minibüsün ağaca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Zekeriyaköy Bahçeköy yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 M 1268 plakalı Kısırkaya-Sarıyer hattında çalışan yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan ağaca çarptı.
Kazayı gören vatandaşlar, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan ikisinin polis okulu öğrencisi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.