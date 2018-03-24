Sarıyer'de Minibüs Ağaca Çarptı: 5 Yaralı

Sarıyer'de Minibüs Ağaca Çarptı: 5 Yaralı

Sarıyer'de minibüsün ağaca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sarıyer'de Minibüs Ağaca Çarptı: 5 Yaralı

Sarıyer'de minibüsün ağaca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Zekeriyaköy Bahçeköy yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 M 1268 plakalı Kısırkaya-Sarıyer hattında çalışan yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan ikisinin polis okulu öğrencisi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.

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