SARIYER'DE MESLEKTAŞINI ÖLDÜREN ASİSTAN DOKTOR DAVASINDA TANIKLAR DİNLENDİ

SARIYER Baltalimanı 'nda birlikte çalıştığı asistan Doktor Kaan Erol'u, 75 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen asistan Doktor Yavuz Sümter'in davasında, tanıklar dinlendi.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Yavuz Sümter cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müştekiler Nuray Erol ve Metin Erol ile taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada olaya ilişkin 4 tanık dinlendi. Hastaneye gittiğinde olayın bittiğini söyleyen tanık asistan doktor, "Olayın direkt görgü tanığı değilim. Kaan kendisiyle çalışan kimseyle kötü şeyler yaşamamıştır. Herkese de yardımcı olan bir kişidir. Özellikle kendi çömezlerine. Kaan ve Yavuz arasında hiçbir tartışmaya şahit olmadım" dedi. Bunun üzerine söz alan sanık Yavuz Sümter, "Tanık, Kaan'ın en iyi kankası. Beraber gezip tozarlardı. Kendisi bizim grupta bile değil. Onun buraya gelip ifade verme amacı Kaan'ı pohpohlamak. Tamamen yalan söylemeye geldi" diye konuştu. Mahkeme, sanık Yavuz Sümter'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İddianamede, 11 Ekim 2019'da gerçekleşen olayda sanık asistan doktor Yavuz Sümter'in olayda hayatını kaybeden Kaan Erol ile birlikte aynı hastanede asistan doktor olarak görev yaptıkları belirtildi. İş yerinde yaşanan bazı olaylar nedeniyle sanık Yavuz Sümter'in maktüle karşı husumet beslediği, bu nedenle olay günü Kaan Erol'un nöbetçi olduğu gece saat 03.30 hastaneye gittiği belirtildi. Sanık Yavuz Sümter'in sırt çantasında küçük bir balta ve olayda kullandığı bıçakla görevli olmamasına rağmen hastaneye gittiği belirtilen iddianamede, Kaan Erol'un bulunduğu odasına girerek bıçakla vurmaya başladığı ve maktulün vücudunda 75 bıçak darbesinin oluştuğu ifade edildi. Adli Tıp Kurumu raporunda, maktulün kesici-delici alet yaralanmasına bağlı kot kesikleri ile birlikte çoklu organ yaralanmasından kaynaklı iç ve dış kanama sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Sanık Sümter'in ifadesinde, yaklaşık 3 aydır birlikte çalıştığı maktulün kendisinden kıdemli bir asistan olması nedeniyle sürekli olarak aşağılayıcı hakaretlerde bulunduğunu iddia etti. Konuşmak için hastaneye gittiğini, bu sırada maktulün aşağılayıcı hakaretleri, tehdit etmesi ve darp etmesi üzerine bıçakla vurduğunu ileri sürdü. Sanık Sümter'in, maktülü daha önceden öldürmeye karar verdiğini belirtilen iddianamede, sanığın "Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı