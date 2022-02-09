Lüks otomobil takla attı, sürücü aracını bırakıp kaçtı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lüks otomobil takla attı, sürücü aracını bırakıp kaçtı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobil takla attı.

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobil takla attı. Kazanın ardından sürücü otomobili bırakarak olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgilere göre kaza 01.00'da Sarıyer Zekeriyaköy Mahallesi 3. Cadde üzerinde meydana geldi. 34 ELP 012 plakalı otomobil seyir halinde iken takla atarak ters döndü. İddiaya göre otomobil içindeki sürücü olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri otomobili takla attığı yerden kaldırmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri lüks otomobili de yerinde bırakan sürücüyü bulmak için inceleme başlattı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

(Davut Has/ İHA)

Lüks otomobil takla attı, sürücü aracını bırakıp kaçtı

Lüks otomobil takla attı, sürücü aracını bırakıp kaçtı

Lüks otomobil takla attı, sürücü aracını bırakıp kaçtı

Lüks otomobil takla attı, sürücü aracını bırakıp kaçtı

Lüks otomobil takla attı, sürücü aracını bırakıp kaçtı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Otomobil, Sarıyer, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title