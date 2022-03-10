Beyaza bürünen Sarıyer'de sürücüler zor anlar yaşadı - Haberler

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Beyaza bürünen Sarıyer'de sürücüler zor anlar yaşadı

İhlas Haber Ajansı - Genel
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Beyaza bürünen Sarıyer'de sürücüler zor anlar yaşadı Sarıyer'de etkili olan kar yağışının etkisiyle ortalık beyaza bürünürken, bazı sürücüler karla kaplanan yoldan çıkmakta güçlük çekti.

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Beyaza bürünen Sarıyer'de sürücüler zor anlar yaşadı

İSTANBUL - Sarıyer'de etkili olan kar yağışının etkisiyle ortalık beyaza bürünürken, bazı sürücüler karla kaplanan yoldan çıkmakta güçlük çekti.

İstanbul'da beklenen kar yağışı geldi. Lapa lapa yağan karın etkisiyle Sarıyer de beyaza bürünürken, bazı vatandaşlar sahil kenarında yürüyüş yaparak güzel zaman geçirdi. Bazı sürücüler ise karla kaplanan yolda ilerlemekte zorlandı.

Yetkililerin tüm uyarıları yaptığını söyleyen bir vatandaş, "Bütün uyarılara rağmen hala kabak lastiklerle çıkan sürücüler varsa yapacak bir şey yok. Burası Zekeriyaköy. Yollar açılıyor. Vatandaşlar toplu taşımaya yönelirse daha iyi olur. Herkes çalışıyor. Yılın bu zamanında kar yağması biraz garip ama yapacak bir şey yok" dedi.

Beyaza bürünen Sarıyer'de sürücüler zor anlar yaşadı

Beyaza bürünen Sarıyer'de sürücüler zor anlar yaşadı

Beyaza bürünen Sarıyer'de sürücüler zor anlar yaşadı

Beyaza bürünen Sarıyer'de sürücüler zor anlar yaşadı

İhlas Haber Ajansı / Genel

İstanbul, Sarıyer, kar, Genel, Yerel, Haberler

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