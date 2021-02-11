Sarıyer'de korsan otoparkçılık yapan üç kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sarıyer'de korsan otoparkçılık yapan üç kişi yakalandı

11.02.2021 11:15 | Son Güncelleme: 11.02.2021 11:19
Sarıyer'de korsan otoparkçılık yapan üç kişi yakalandı

Sarıyer'de korsan otoparkçılık yaptıkları iddia edilen üç kişi gözaltına alındı.

Sarıyer'de korsan otoparkçılık yaptıkları iddia edilen üç kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, Yenimahalle Caddesi üzerinde park eden araçlardan ücret talep ettiği tespit edilen Orhan A., Cem Ç. ve Cem K. isimli şahıslar hakkında çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmada halk arasında "değnekçilik" olarak bilinen korsan otoparkçılık yaptıkları iddia edilen şahısları gözaltına aldı.

Sarıyer Şehit Şeker Aktaş Polis Merkezi Amirliğine teslim edilen şahıslar hakkında, 2918 sayılı K.T.K'nın 79. Maddesi karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmekten adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Muharrem İnce Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Sezen Aksu Burcu Biricik Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Arda Turan Tolga Ciğerci Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Uzay Milli İntihar Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sarıyer'de korsan otoparkçılık yapan üç kişi yakalandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 11:20:56. #1.14#
title