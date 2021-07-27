Son dakika haberi! Sarıyer'de korkutan yangın
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Son dakika haberi! Sarıyer'de korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Sarıyer İstinye Mahallesi'ndeki bir gecekonduda yangın çıktı.

Sarıyer İstinye Mahallesi'ndeki bir gecekonduda yangın çıktı. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Sarıyer İstinye Mahallesi Günaralığı Sokak'ta bulunan tek katlı bir gecekondunun çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

(Davut Has - Mehmet Furkan Doğan/İHA)

Son dakika haberi! Sarıyer'de korkutan yangın
Son dakika haberi! Sarıyer'de korkutan yangın
Son dakika haberi! Sarıyer'de korkutan yangın
Son dakika haberi! Sarıyer'de korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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