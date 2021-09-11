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Sarıyer'de köpeği ezen sürücünün rahatlığı bu kadarına da pes dedirtti...O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sarıyer'de köpeği ezen sürücünün rahatlığı bu kadarına da pes dedirtti.

Sarıyer'de köpeği ezen sürücünün rahatlığı bu kadarına da pes dedirtti...O anlar kamerada

İSTANBUL - Sarıyer'de bir yapım şirketi çalışanı, yol ortasında yatmakta olan Nero isimli köpeğin üzerinden geçti. Aracın altında kalan köpek yaralı şekilde kaçmaya çalışırken otomobil sürücüsünün rahat tavırları çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Tepkiler üzerine yapım şirketi açıklama yaparak çalışanının işine son verdi.

Olay, 9 Eylül Perşembe günü Sarıyer Zekeriyaköy'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir yapım şirketi çalışanı, otomobilini park ettiği esnada yol ortasında yatmakta olan Nero isimli köpeğin üzerinden geçti. Köpek bir süre aracın altında sürüklendikten sonra yaralı halde kaçmaya çalışırken otomobil sürücüsü, aracı durdurarak otomobilden indi. Ezdiği köpeğe yardım etmek yerine otomobilin tampon kısmından düşen parçayı yerden alarak hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden sürücünün tavırları ise bu kadarına da pes dedirtti.

Köpeğin aracın altında ezildiği anlar kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün köpeğin üstünden aracıyla geçtikten sonra otomobilinden inerek aracın tampon kısmından düşen parçayı yerden aldığı ve hiç bir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği görülüyor.

Yapım şirketinden açıklama geldi

Tepkiler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan yapım şirketi, "Zekeriyaköy Mahallesi'nde yaşanan üzücü kazadan haberimiz olduğu andan itibaren, gerekli müdahale ve işlemler başlatılmıştır. Mahallenin köpeği Nero semt sakinlerinin desteği ile bulunmuş, şirketimiz yetkilileri ve mahalle sakinleri kontrolünde hemen tedavi altına alınmıştır. Yapılan tahlil ve tetkikler sonucunda Nero'nun hayati tehlike taşımadığı, kırık organ hasarı, iç kanaması olmadığı görülmüş ve yürüyerek veterinerden taburcu edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Köpeği ezen çalışanın işine son verildi

Yapılan açıklamanın devamında ise "Her ne kadar yaşanan olay nedeniyle üzgün olsak da Nero'nun sağlıklı olması en büyük tesellimiz ve mutluluğumuz olmuştur. Bundan sonra da Nero ve arkadaşlarının daha iyi şartlarda yaşaması ve bakımı için gerekli yardımı ve takibi sağlayacağız. Kazaya sebep olan prodüksiyon çalışanı ile şirketimizin ilişiği kesilmiştir. Dünyamızı paylaştığımız tüm canlılar bizim için aynı değer ve önemi taşımaktadır" denildi.

(MEA-ÖFA-ÖK-Y)

Sarıyer'de köpeği ezen sürücünün rahatlığı bu kadarına da pes dedirtti...O anlar kamerada

Sarıyer'de köpeği ezen sürücünün rahatlığı bu kadarına da pes dedirtti...O anlar kamerada

Sarıyer'de köpeği ezen sürücünün rahatlığı bu kadarına da pes dedirtti...O anlar kamerada

Sarıyer'de köpeği ezen sürücünün rahatlığı bu kadarına da pes dedirtti...O anlar kamerada
İhlas Haber Ajansı / Muhammet Emin Arslan - Son Dakika Haberleri
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