Sarıyer'de kontrolden çıkan otomobil caddeye uçtu: 1 yaralı
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Sarıyer'de kontrolden çıkan otomobil caddeye uçtu: 1 yaralı

Sarıyer'de kontrolden çıkan otomobil caddeye uçtu: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sarıyer'de rampada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, sokak başındaki bariyerleri aşarak caddeye uçtu.

Sarıyer'de rampada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, sokak başındaki bariyerleri aşarak caddeye uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sarıyer Yeniköy Mahallesi Köybaşı Caddesi'nde saat 22.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıasma Sokak'tan aşağı doğru inen Evin A. idaresindeki 34 BE 25 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sokak başındaki bariyerleri aşarak caddeye uçtu. Kazada sürücü Evin A. yaralanırken, bu sırada caddede kimsenin olmaması faciayı önledi. Kaza anını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralı sürücüye müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından Evin A. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından otomobilin kaldırılmasıyla cadde üzerindeki trafik normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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