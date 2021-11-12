Sarıyer'de kontrolden çıkan araç kaza yaptı: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sarıyer'de kontrolden çıkan araç kaza yaptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sarıyer'de kontrolden çıkan araç kaza yaptı: 1 yaralı

Sarıyer'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki araca çarpıp yan yattı.

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Sarıyer'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki araca çarpıp yan yattı. Kazada yaralanan kadın sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Eski Zekariyaköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 CEY 886 plakalı aracıyla seyir halinde olan

Şenay Edremit, sürat yapınca kontrolden çıkan araç, park halindeki otomobile çarpıp yan yattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırırken, otomobilde hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Sarıyer'de kontrolden çıkan araç kaza yaptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama böyle çarptı

Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama böyle çarptı

 Hatalı sollama ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 ölü, 4 yaralı

Hatalı sollama ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 ölü, 4 yaralı

 Son dakika haberleri... Feci kaza kamerada...Takla atan otomobilden çıkıp kazaya sebep olduğunu düşündüğü aracın önünü kesti

Son dakika haberleri... Feci kaza kamerada...Takla atan otomobilden çıkıp kazaya sebep olduğunu düşündüğü aracın önünü kesti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title