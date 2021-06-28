SARIYER'DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ALT YOLA DÜŞTÜ; SÜRÜCÜ YARALANDI

Sarıyer'de yokuştan aşağı inerken bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, çarptığı demir korkulukları sökerek alt yola düştü.

Sarıyer'de yokuştan aşağı inerken bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, çarptığı demir korkulukları sökerek alt yola düştü. Kazada yaralanan sürücü Evin Alagöz hastaneye kaldırıldı.Kaza, saat 22.00 sıralarında Yeniköy Mahallesi Köybaşı Caddesi Sarı Asma Sokak'ta meydana geldi. Evin Alagöz'in kullandığı 34 BBE 25 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak, demir korkuluklara çarptı. Korkulukları da söken otomobil, alt yola düştü. Sürücü Alagöz, yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı