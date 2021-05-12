Sarıyer'de komşuların park kavgası kanlı bitti
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Sarıyer'de komşuların park kavgası kanlı bitti

İhlas Haber Ajansı / HASAN ZAHİD EZİM - Haberler | 3. Sayfa

Sarıyer'de komşuların park kavgası kanlı bitti Husumetli olduğu komşusunu silahla vurup kaçtı Sarıyer'de husumetli komşular arasında çıkan park kavgasında bir kadın silahla yaralandı.

Sarıyer'de komşuların park kavgası kanlı bitti

Husumetli olduğu komşusunu silahla vurup kaçtı

İSTANBUL - Sarıyer'de husumetli komşular arasında çıkan park kavgasında bir kadın silahla yaralandı. Komşusunu vurup kaçan şahıs ve kardeşi polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Emniyette işlemleri biten D.U ve E.U adliye sevk edildi.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesi Dereiçi Bağlar Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, yıllardır husumetli olan komşular arasında "neden buraya park ettin" tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında D.U, isimli erkek yanında taşıdığı silahı çıkartarak, komşusu S.İ isimli kadına ateş etti. S.İ yaralanırken, D.U isimli erkek şahıs da olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, kadını hastaneye kaldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma yaptı. Olay yerinden kaçmaya çalışan D.U isimli şahıs ve kardeşi E .U Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan, hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri biten D.U ve E.U adliye sevk edildi.

Sarıyer'de komşuların park kavgası kanlı bitti
Sarıyer'de komşuların park kavgası kanlı bitti
Sarıyer'de komşuların park kavgası kanlı bitti
Sarıyer'de komşuların park kavgası kanlı bitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ZAHİD EZİM

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