Sarıyer'de kiraladığı dairelerde uyuşturucu üreten kişi yakalandı
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Sarıyer'de kiraladığı dairelerde uyuşturucu üreten kişi yakalandı

06.02.2021 21:47 | Son Güncelleme: 06.02.2021 21:50
Sarıyer'de kiraladığı dairelerde uyuşturucu üreten kişi yakalandı

Sarıyer'de kiraladığı dairelerde uyuşturucu üreten 1 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Sarıyer'de kiraladığı dairelerde uyuşturucu üreten 1 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Maslak Mahallesi'nde bir kişinin uyuşturucu yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli E.E'nin (38), 3 farklı daire kiralayıp, buralarda uyuşturucu yetiştirdiği tespit edildi.

E.E'nin kiraladığı dairelerde yapılan aramada 18 adet saksı, 150 kg gübre, 110 litre sıvı gübre, 5 litre sıvı madde, 30 litre kimyasal madde, 9 adet şişe içerisinde kimyasal madde, 1 adet kenevir üretiminde kullanılan sıvı madde, 2 adet nem dengeleme cihazı, 16 adet büyük boy led ışıklandırma cihazı, 1 adet dengeleme cihazı, 4 adet içerisinde tohum bulunan cam kavanoz, 32 küçük boy kimyasal madde tüpü, 2 hassas terazi, 150 adet 9 mm tabanca fişeği, 2 tabanca şarjörü, 1 adet uyuşturucu madde öğütücüsü, 12 dengeleme vantilatörü, 3 havalandırma sistem tertibatı, 2 karbondioksit tüpü, 2 iklimlendirme aleti, 174 küçük boy saksı içerisinde satışa hazır halde bulunan yetiştirilmiş hint keneviri, 18 adet büyük boy saksı içerisinde satışa hazır halde bulunan yetiştirilmiş hint keneviri, 1 adet termometre, 2 adet oksijen tüpü, 1 adet müzik çalar ve 2833 gram narkotik madde ele geçirildi.

Şüpheli E.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer

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