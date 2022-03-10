SARIYER'DE KEDİLERİ KOVALAYAN KÖPEK TAKSİNİN ALTINDA KALDI

SARIYER, İSTANBUL (DHA) - SARIYER'de kedileri kovalarken yola fırlayan 'Ponçik' isimli köpek, taksinin altında kalarak, ezildi. Taksici durmayarak yoluna devam ederken, ağır yaralanan köpek tedavi altına alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kireçburnu Mahallesi'nde geçen pazar saat 18.15 sıralarında meydana geldi. Avukat Gülaniye Ekmekçi'nin 'Ponçik' isimli köpeği, kedileri kovalarken bahçeden dışarı çıkarak yola fırladı. O sırada yoldan geçen 34 TAB 15 plakalı taksinin altında kalan köpek ezildi. Taksi şoförü durmayarak, yoluna devam etti. Sahipleri tarafından veterinere götürülen köpek, tedavi altına alındı. Vücudunda kırıklar olan Ponçik'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

"BİZİ EN ÇOK ÜZEN TAKSİCİNİN KÖPEĞİMİZE ÇARPTIKTAN SONRA ARKASINA BAKMADAN GİTMESİYDİ"

Güvenlik kamerasından plakasını tespit ettikleri taksi şoförü hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Avukat Gülsaniye Ekmekçi "Pazar günü akşam saatlerinde bizim köpeğimize bu sokakta bir taksi çarptı. Köpek sokak kapısından fırladı. Kedileri kovalıyormuş. Aracın da görüş açısındaydı aslında, bir önünden geçti sonra tekrar yola fırladı. O sırada hızla gelen araç da duramadı vurdu. Köpeğimiz çok ağır yaralandı. Bu kazadan kaçınılması mümkün müydü? Bence mümkündü. Hız limitlerine uygun davransa araçlar yani bu sokakta 30 kilometreden fazla sürat yapılmaması gerekirken hızlı gidiyorlar. Her gün onlarca köpek Sarıyer sokaklarında hayatını kaybediyor. Bu olay bizi çok üzdü, köpeğimizin durumu hala kritik. Ama daha çok üzen bir şey var, o da bu aracın yoluna devam etmesi. Hiç durmadan gaza basıp gitmesi. O hayvanı acılar içinde sokakta kıvranırken bırakması. Vicdan, merhamet yokmuş demek ki. Hayvan şu arkada gördüğünüz arabanın altına girdi. Bir saat boyunca onu oradan çıkarmak için çabaladık. Ben bütün sürücülere sesleniyorum, 'Lütfen, sokak aralarında, yerleşim yerlerinde hız limitlerine uygun davranın. İstanbul sokakları kedileriyle, köpekleri ile güzel. Onları yaşatalım, onları yaşatmak sizin elinizde. Sorumlular hakkında hukuki süreci başlatıyoruz, hem ceza hem de tazminat davası açacağız ve sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu yolda defalarca kasis yapılması için başvuru yaptık ama bütün sokaklarda kasis olmasına rağmen buraya yapamayız dediler. Burada kasis olmadığı için de araçlar hız yapıyorlar" dedi.

O ANLAR KAMERADA

Köpeğin taksinin altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kedi kovalayan iki köpekten biri olan Ponçik'in yola fırlamasıyla taksinin altında kaldığı ve taksicini durmayarak yoluna devam ettiği görülüyor.