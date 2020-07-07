SARIYER'DE KAZA; ÖNCE AĞACA, ARDINDAN OTOBÜS DURAĞINA ÇARPTI Sarıyer'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, kaldırımdaki ağaca vurduktan sonra otobüs durağına çarptı.

Sarıyer'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, kaldırımdaki ağaca vurduktan sonra otobüs durağına çarptı. O sırada durakta kimsenin olmaması sayesinde olası bir facia atlatıldı.

Maslak Büyükdere Caddesi Beşiktaş yönünde saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, Sercan Kaygın 34 EF 2150 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halindeyken, kendini sıkıştıran bir otomobil sürücüsünden kaçmak için direksiyonu sağa kırdı. Lastiği kaldırımın kenarına sürten araç sürücüsünün kontrolü kaybetmesinin ardından kaldırıma çıktı.Birkaç metre kaldırımda ilerleyen araç, bir ağaca vurduktan sonra otobüs durağının yan demirine çarparak durabildi. Çarpma sonucu demir parçalanırken, o sırada durakta bekleyen kimsenin olmaması sayesinde olası bir facia ucuz şekilde atlatıldı.Aracın hurdaya döndüğü kazada sürücü Sercan Kaygın, direksiyon ile koltuk arasında sıkıştı. Yardıma koşan diğer sürücüler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Kaygın, hafif yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Maslak-Beşiktaş yönünde oluşan trafik yoğunluğu, aracın yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

- İstanbul

Kaynak: DHA