Son dakika haberleri: SARIYER'DE KAYINBİRADERİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ BURSA'DA YAKALANDI

SARIYER, İSTANBUL (DHA) - SARIYER'de çalıştığı atölyede tabancayla vurularak öldürülen Ünsal Köse'nin (48) kayınbiraderi Mustafa B. polis tarafından kaçtığı Bursa'da yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul'a getirilen şüpheli sinirine hakim olamadığını söyledi. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sarıyer, Bahçeköy Merkez Mahallesi, Bekir Sıtkı Evcimen Sokak üzerinde bulunan kuş kafesi imalathanesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda içerden gelen silah sesi duyan vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri Ünsal Köse'yi kanlar içinde buldu. Olay yerine gelen polis ekipleri Ünsal Köse'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada Ünsal Köse'nin bir süredir miras yüzünden kavgalı olduğu kayınbiraderi Mustafa B. tarafından öldürüldüğünü tespit etti. Şüphelinin işyerine gelerek tartıştığı Ünsal Köse'yi öldürdükten sonra olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Zaman zaman Ünsal Köse ile tartıştığı öğrenilen şüpheli için 2020 yılında uzaklaştırma kararı alındığı öğrenildi.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelinin Bursa'ya gittiğini tespit etti. Bursa'da yapılan operasyonda yakalanan Mustafa B. İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Poliste işlemleri yapılan şüphelinin Ünsal Köse ile alacak verecek meselesi yüzünden tartıştıklarını söylediği öğrenildi. Şüpheli konuşmak için gittiği işyerinde sinirine hakim olamayarak ateş ettiğini, olaydan pişmanlık duyduğunu söylediği belirtildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Mustafa B. adliyeye sevk edildi.