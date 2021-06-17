SARIYER'DE KAYBOLAN İNEĞİNİ YAĞMURDAN KAÇARKEN KUYUDA BULDU
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SARIYER'DE KAYBOLAN İNEĞİNİ YAĞMURDAN KAÇARKEN KUYUDA BULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SARIYER'de otlaması için bırakılan inek, bir gün sonra 6 metrelik su kuyusunda 'tesadüfen' bulundu.

SARIYER'de otlaması için bırakılan inek, bir gün sonra 6 metrelik su kuyusunda 'tesadüfen' bulundu. Gebe olduğu öğrenilen inek, kuyu iş makineleriyle genişletildikten sonra kurtarılabildi.

YAĞMURDAN KAÇARKEN BULDU

Rumeli Feneri Mahallesi Sarıyer Rumeli Feneri Yolu üzerinde yaşanan olayda, çiftçi Aydoğan Sipahi, dün ineğini otlaması için boş araziye bıraktı. Ancak inek, geri dönmedi. Sipahi, tüm aramalara rağmen ineği bulamayınca eve gitti.

Bu sabah erkenden ineği aramak için evden çıkan Sipahi, aniden yağan yağmurdan kaçmak için yol kenarındaki metruk binaya sığındı. Bu sırada gelen sesi kontrol ettiğinde de ineğini, metruk yapının yanındaki boş kuyuda gördü. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, çok dar olan kuyudan ineği çıkartamayınca Sarıyer Belediyesi'nden yardım istendi. Kuyu, iş makinesi ile genişletildikten sonra inek, halat bağlanarak, kurtarıldı. 5 aylık hamile olduğu öğrenilen ineğin durumunun iyi olduğu ancak uzun süre aynı yerde kaldığı için hareket etmekte zorlandığı görüldü.

'HAYVAN ERİK YEMEK İSTERKEN ÇUKURA DÜŞMÜŞ'

İneğin sahibi Aydoğan Sipahi, 'Ben 20 yıldır buraya hayvan koyarım. Bu çukurun burada olduğunu bilmiyordum, dikenlerle kaplanmış, eriğin altında. Hayvan erik yerken çukura düşmüş. İki günden beri arıyorum onu. Bugün yağmur yağarken evin kenarına sığınayım diye buraya geldim. Bir baktım bir ses, baktım hayvan sesi. Ondan sonra itfaiyeye haber verdik. Dün akşam saat 22.00 sıralarında düşmüş. Kaybolduğunu ya da çalındığını düşündüm ben. Buraları hep aradım, burada çukur olduğunu bilmiyorum kiö şeklinde konuştu.

SARIYER'DE KAYBOLAN İNEĞİNİ YAĞMURDAN KAÇARKEN KUYUDA BULDU
SARIYER'DE KAYBOLAN İNEĞİNİ YAĞMURDAN KAÇARKEN KUYUDA BULDU
SARIYER'DE KAYBOLAN İNEĞİNİ YAĞMURDAN KAÇARKEN KUYUDA BULDU
SARIYER'DE KAYBOLAN İNEĞİNİ YAĞMURDAN KAÇARKEN KUYUDA BULDU
SARIYER'DE KAYBOLAN İNEĞİNİ YAĞMURDAN KAÇARKEN KUYUDA BULDU
SARIYER'DE KAYBOLAN İNEĞİNİ YAĞMURDAN KAÇARKEN KUYUDA BULDU
SARIYER'DE KAYBOLAN İNEĞİNİ YAĞMURDAN KAÇARKEN KUYUDA BULDU
SARIYER'DE KAYBOLAN İNEĞİNİ YAĞMURDAN KAÇARKEN KUYUDA BULDU
SARIYER'DE KAYBOLAN İNEĞİNİ YAĞMURDAN KAÇARKEN KUYUDA BULDU
SARIYER'DE KAYBOLAN İNEĞİNİ YAĞMURDAN KAÇARKEN KUYUDA BULDU
SARIYER'DE KAYBOLAN İNEĞİNİ YAĞMURDAN KAÇARKEN KUYUDA BULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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