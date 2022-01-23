Sarıyer'de karlı yolda kayan yol yardım aracı evin bahçesine uçtu

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Sarıyer'de yol yardım aracı, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bir binanın bahçesine uçtu. Aracın sürücüsü kazadan burnu kanamadan kurtuldu.

Kaza, sabah saat 09.30 sıralarında Baltalimanı Mahallesi Koru Üstü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol yardım aracı sürücüsü otomobiliyle yokuş aşağı inerken kar nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç bir süre kaydıktan sonra yolun sağında bulunan bir binanın bahçesine yuvarlandı. Yaklaşık 3 metre yükseklikten bahçeye düşen yol yardım aracı ters döndü. Durumu gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Aracın içindeki sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Yol yardım aracı sürücüsünün kazadan burnu kanamadan kurtulduğu öğrenildi.

"Onu camdan zorla çıkardık, kapılar kilitliydi"

Mahalle sakinlerinden Mustafa Küçük, "Sabah saat 09.30-10.00 arasıydı. Vatandaş yukarıdan aşağı geldi ve aracı durduramadı. Kar vardı. Kardan dolayı uçtu. Biz müdahale ettik, onu camdan çıkardık. Zorla çıkardık, çünkü kapılarda otomatik kilit vardı. İçeride bir kişi vardı. O da şok yaşadı, bir süre kendine gelemedi. Biz onu teselli ettik. Şu an durumu iyi, ambulans da geldi" dedi. - İSTANBUL

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