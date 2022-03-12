Sarıyer'de kar yağışı şiddetini artırdı

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Kar yağışı Sarıyer'de de etkisini göstermeye başladı. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar kartopu oynarken, sürücüler ise ilerlemekte zorlandığı görüldü.

Hafta ortasından itibaren İstanbul'da etkili olan kar yağışı bu gece itibariyle etkisini arttıracak. Akşam saatlerinde etkili olan kar kalınlığı Sarıyer'de 20 santimetreye ulaştı. Kar yağışını fırsat bilenler ateş yakarak ısındı, çocuklar ise kartopu oynadı. Sokağa çıkan Ela Taş, " Mart'ın sağı solu belli olmaz bu yüzden Mart ayına sağı solu belli olmayan ayda denir. Yani çok güzel bir duygu martın akşamında ailemle, arkadaşlarımla, aile yakınlarıyla birlikte buluşup kartopu oynamak, şakalaşmak, eğlenmek gayet eğlenceli ve güzel bir duygu. Niye olmasın yani herkesin yaşamak istediği bir duygu yani herkesin yaşamasını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

Kar yağışının yarın öğle saatlerine kadar etkili olacağı öğrenildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa