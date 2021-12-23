Sarıyer'de kar yağışı ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı - Haberler
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Sarıyer'de kar yağışı ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sarıyer'de etkili olan kar yağışı, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Sarıyer'de etkili olan kar yağışı, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Mest eden görüntüler kameralara yansıdı.

İstanbul'da kar yağışı etkili oldu, mega kent adeta beyaz gelinlik giydi. Sarıyer'de kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Rumeli Kavağı'nda gemilerin kar yağışının arasındaki görüntüsü mest etti.

Karın bereket getirdiğini söyleyen bir vatandaş, "Mutluyuz, çok güzel, barajlar dolabilir. Toprağa bereket getirir" dedi.

(Hasan Zahid Ezim/İHA)

Sarıyer'de kar yağışı ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı

Sarıyer'de kar yağışı ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı

Sarıyer'de kar yağışı ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı

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