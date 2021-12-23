Sarıyer'de kar yağışı etkili oluyor

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da bazı kesimlerinde etkili olan kar yağışı Sarıyer'de de etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından, kar yağışı akşam saatlerinde İstanbul'da etkili olmaya başladı. Şehrin yüksek kesimlerinden olan Sarıyer'in pekçok farklı noktası bir anda başlayan yağışla beyaza büründü. Araçlarıyla evlerine dönmek isteyen İstanbullularsa yağışla birlikte trafikte zor anlar yaşadı, yoğunluk meydana geldi. - İSTANBUL

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