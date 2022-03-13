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Sarıyer'de kar yağdı, büyükler ve çocuklar eğlendi

İhlas Haber Ajansı - Genel
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- Sarıyer'de kar yağdı, büyükler ve çocuklar eğlendi Kar yağışının yoğun olduğu Sarıyer'de, büyüklerin ve çocuklar kar heyecanı renkli görüntüler oluşturdu.

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - - Sarıyer'de kar yağdı, büyükler ve çocuklar eğlendi

İSTANBUL - Kar yağışının yoğun olduğu Sarıyer'de, büyüklerin ve çocuklar kar heyecanı renkli görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da günlerdir etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde de şiddetini artırarak etkisini gösterdi. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışının en yoğun görüldüğü Sarıyer'de büyüklerin ve küçüklerin kar heyecanı renkli görüntüler oluşturdu. Yağışın yoğun olduğu anda sokağa çıkan çocuklar altlarına aldıkları poşet ve çuval parçalarıyla kaymaya çalışarak gönüllerince eğlendi. Bazı çocuklar ise kendi çabalarıyla kardan adam yapmaya çalıştı. Öte yandan, kameraya yansıyan görüntüler karın akşam saatlerdeki yoğun etkisini gözler önüne serdi.

Sarıyer'de kar yağdı, büyükler ve çocuklar eğlendi

Sarıyer'de kar yağdı, büyükler ve çocuklar eğlendi

Sarıyer'de kar yağdı, büyükler ve çocuklar eğlendi

İhlas Haber Ajansı / Genel

İstanbul, Sarıyer, kar, Genel, Yerel, Haberler

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