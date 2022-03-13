SARIYER'DE KAR VE SOĞUK HAVAYA ALDIRMADAN DENİZE GİRDİ - Haberler

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SARIYER'DE KAR VE SOĞUK HAVAYA ALDIRMADAN DENİZE GİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL'da etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, bir kişi kar ve soğuk havaya aldırmadan denize girdi.

İSTANBUL'da etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, bir kişi kar ve soğuk havaya aldırmadan denize girdi.

Kireçburnu'nda kara ve buz gibi havaya aldırmadan soyunan bir kişi, boğazın soğuk sularına atladı. Buz gibi suda bir süre yüzdükten sonra denizden çıkan kişiyi arkadaşları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

SARIYER'DE KAR VE SOĞUK HAVAYA ALDIRMADAN DENİZE GİRDİ

SARIYER'DE KAR VE SOĞUK HAVAYA ALDIRMADAN DENİZE GİRDİ

SARIYER'DE KAR VE SOĞUK HAVAYA ALDIRMADAN DENİZE GİRDİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

kar, Güncel, Haberler

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