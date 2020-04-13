Sarıyer'de kamyonuyla çelik direğe çarpan sürücü hayatını kaybetti SARITER'de, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan kamyon, tabela direğine çarptı.

SARITER'de, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan kamyon, tabela direğine çarptı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü Serkan Yaşar , tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ayazağa Cendere Yolu Kağıthane yönünde saat 21.00 sıralarında meydana gelen kazada, bir lojistik firmasında çalışan Serkan Yaşar'ın kullandığı 06 JRM 20 kamyon henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Yaşar'ın fren yapmasına rağmen savrulan kamyon, refüjü aşarak çelik tabela direğine çarptı. Araç içinde sıkışan Serkan Yaşar'ın ilk yardımına, büyük bir gürültü duyarak dışarı çıkan, çevredeki iş yerlerinin güvenlik görevlileri oldu. Yaşar'a sıkıştığı yerden çıkarmaya çalışan güvenlik görevlileri başarılı olamayınca itfaiye ve polis ekiplerine

- İstanbul Araç içinde sıkışan Serkan Yaşar'ın ilk yardımına, büyük bir gürültü duyarak dışarı çıkan, çevredeki iş yerlerinin güvenlik görevlileri oldu. Yaşar'a sıkıştığı yerden çıkarmaya çalışan güvenlik görevlileri başarılı olamayınca itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Polis başka kaza yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de Serkan Yaşar'ı sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışmalara başladı. Olayı duyarak kaza yerine koşan sürücü Yaşar'ın mesai arkadaşları sinir krizleri geçirdi. Serkan Yaşar (43), yaklaşık 20 dakika süren çalışmaların ardından sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkarıldı. Hastaneye götürülmek üzere ambulansa bindirilirken hayati fonksiyonları durduğu tespit edilen Serkan Yaşar burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Yaşar'ın cenazesi Kağıthane Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.- İstanbul Kaynak: DHA