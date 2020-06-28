Sarıyer'de kamyonun şarampole uçma anı kamerada
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Sarıyer'de kamyonun şarampole uçma anı kamerada

Sarıyer'de karşı yönden gelen otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı kamyonun, kontrolden çıkarak şarampole düşme anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Sarıyer'de kamyonun şarampole uçma anı kamerada
28.06.2020 09:29 | Son Güncelleme: 28.06.2020 09:58

Sarıyer'de karşı yönden gelen otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı kamyonun, kontrolden çıkarak şarampole düşme anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, akşam saat 21.30 sıralarında Sarıyer Maden Mahallesi Özdereiçi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinden rampa aşağı doğru inen kamyonun sürücüsü Osman Bayram, karşı yönden gelen otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Bayram'ın tüm çabalarına rağmen kontrolden çıkan su damacanaları yüklü kamyon, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 NF 6147 plakalı otomobile çarparak savruldu. Kamyon şarampole yuvarlanarak boş gecekonduya çarparak durabildi. Kaza sonrası kamyon sürücüsü Osman Bayram ve otomobil sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun seyir halinde iken otomobile çarpmamak için önce selektör yaptığı daha sonra ise çarparak şarampole uçtuğu görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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