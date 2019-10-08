Sarıyer'de kamyon devrildi: 1 yaralı

08.10.2019 10:01

İSTANBUL'da sabah saatlerinde başlayan yağmur kazaları da beraberinde getirdi. Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi. Kazada kamyon sürücüsü hafif yaralandı.

Ayazağa Mahallesi Hadımkoru Yolu Caddesi'nde saat 06: 30 sıralarında meydana gelen kazada iddiaya göre, Bülent Kalkan'ın kullandığı 34 DJ 7853 plakalı atık kağıt yüklü kamyon, Çevreyolu kavşağına geldiği sırada, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

YAN YATAN KAMYONDA SÜRÜCÜ YARALANDI

Kavşakta yan yatan kamyonun sürücüsü Bülent Kalkan hafif yaralandı. İlk müdahalesi olay yerine gelen Ambulansla yapılan Kalkan ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA

- İstanbul