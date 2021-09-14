SARIYER'DE KALDIRIMA VURAN OTOMOBİL TAKLA ATTI

Haber - Kamera: Yılmaz OKUR/ İSTANBUL, (DHA) SARIYER'de henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce kaldırıma vurdu ardından takla atarak ters döndü. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza saat 08.30 sıralarında Tarabya Mahallesi, Araba Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Furkan Ö.'nün kullandığı 61 NF 791 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol ve kaldırımı ayıran bariyerlere vurarak takla attı. Takla atıp ters dönen otomobilin sürücüsü Furkan Ö. çevredekilerin yardımı ile çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından İstinye Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise kaza nedeniyle kapanan yolda önlem alarak tek şeritten kontrollü olarak trafik akışı sağladı. Takla atan otomobil çekici yardımı ile kaldırıldıktan sonra yoldaki trafik akışı normale döndü.

Kazayı görüp yardıma koşanlardan Kaan Çimova, "Araba yukarıdan geliyordu, bir anda bir ses duydum, koştum baktığımda takla attığını gördüm. Hemen ambulans ve polise haber verdim. Ondan sonra ekipler geldi. Tek kişi vardı araçta." dedi.