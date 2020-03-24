SARIYER'DE JANDARMADAN YAŞLILARA YARDIM ELİ İstanbul'da jandarma ekipleri, Sarıyer'de koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üstü vatandaşların alışveriş ihtiyaçlarını karşıladı.

İstanbul'da jandarma ekipleri, Sarıyer'de koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üstü vatandaşların alışveriş ihtiyaçlarını karşıladı.

"KAPIDAN DIŞARI BİLE ÇIKMIYORUZ"

Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından İstanbul Valiliği koordinatörlüğünde 39 ilçe kaymakamlığında 'Vefa Sosyal Destek Grupları' kuruldu. İl Jandarma Ekipleri, bu kapsamda 65 yaş ve üstü vatandaşların temel alışveriş ihtiyaçlarını karşıladı. Ayrıca 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara evde kalmaları için anonslar yapıldı.Sarıyer'de jandarmaya ihtiyaç listesini bildiren 65 yaşındaki Ünzile Yahşi, "Allah muhtarımızdan, jandarmamızdan, polisimizden razı olsun. Cümlemize sağlık sıhhat versin. Evden çıkmıyoruzö dedi. Kilyos'ta oturan ve jandarma ekiplerine alışveriş ihtiyacını bildiren 68 yaşındaki Saadettin Özkan ise, "İnşallah her şey iyi olacak. Kaymakamınızdan, jandarmamızdan, devletimizden Allah razı olsun. Bunu da atlatacağız. Biz evde kalmayı tercih ediyoruz. Evdeyiz, kapıdan dışarı bile çıktığımız yok" diye konuştu. Görüntü Dökümü-------------Ekiplere ihtiyaç listesi anonsu gelmesi-Ekiplerin alışveriş yapması-Sokağa çıkmayın anonsu yapılması-Ekiplerin Ünzile Yahşi'ye ihtiyaçlarını götürmesi-Ünzile Yahşi ile röp.-Ekiplerin Saadettin Özkan'a ihtiyaçlarını götürmesi-Muhabir anonsu (Müge YARIMBATMAN)-Saadettin Özkan ile röp.-Sokağa çıkmayın anonsu yapılması-İkinci muhabir anonsu (Müge YARIMBATMAN)-Bir vatandaşa daha ihtiyaç listesinin verilmesi-Genel ve detay görüntüler

- İstanbul

Kaynak: DHA