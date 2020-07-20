Sarıyer'de jandarmadan koronavirüs denetimi İl Jandarma Komutanlığınca, Sarıyer'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı işletmelerde kontrol yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca, Sarıyer'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı işletmelerde kontrol yapıldı.

Jandarma asayiş timlerince Rumeli Feneri'nde lokanta, kahvehane, çay bahçesi gibi işletmelerde denetim gerçekleştirildi.

Hem müşterilerin hem de işletme çalışanlarının sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarına karşı duyarlı oldukları gözlemlendi.

Jandarmanın söz konusu denetimleri sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: AA