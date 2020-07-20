Sarıyer'de jandarmadan koronavirüs denetimi
İl Jandarma Komutanlığınca, Sarıyer'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı işletmelerde kontrol yapıldı.
20.07.2020 21:37 | Son Güncelleme: 20.07.2020 22:55
İl Jandarma Komutanlığınca, Sarıyer'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı işletmelerde kontrol yapıldı.
Jandarma asayiş timlerince Rumeli Feneri'nde lokanta, kahvehane, çay bahçesi gibi işletmelerde denetim gerçekleştirildi.
Hem müşterilerin hem de işletme çalışanlarının sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarına karşı duyarlı oldukları gözlemlendi.
Jandarmanın söz konusu denetimleri sürdüreceği belirtildi.
Kaynak: AA