SARIYER'DE JANDARMADAN KORONAVİRÜS DENETİMİ İSTANBUL DHASarıyer Rumeli Feneri'nde bulunan lokanta kahvehane ve çay bahçelerinde, jandarma ekiplerince koronavirüs tedbirlerine ilişkin denetimler gerçekleştirildi.

İSTANBUL DHA

Sarıyer Rumeli Feneri'nde bulunan lokanta kahvehane ve çay bahçelerinde, jandarma ekiplerince koronavirüs tedbirlerine ilişkin denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde işletmelerin, alınan tedbir kararlarına uydukları görüldü.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu lokanta, kahvehane, çay bahçesi gibi işletmelerde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştirildi. Sarıyer Rumeli Feneri Mahallesi'nde bulunan mekanlarda Jandarma Asayiş Timlerince, alınan tedbir kararlarına, sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uyulup uyulmadığının kontrolü yapıldı.

Denetlemelerde işletmemelerin, alınan tedbir kararlarına uydukları görüldü.

Kaynak: DHA