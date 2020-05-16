Sarıyer'de jandarmadan atlı denetim JANDARMA ekipleri, Sarıyer'de atlı birlikle denetim yaptı.

JANDARMA ekipleri, Sarıyer'de atlı birlikle denetim yaptı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş, Suç Araştırma, Motosikletli Asayiş, Motosikletli Trafik, Koruma ve Sevk, Trafik, Olay Yeri İnceleme, Patlayıcı Madde İmha ve Atlı timler olmak üzere toplam 397 tim, 5 bin 474 personel sokağa çıkma yasağı denetimleri yapıyor.

Ekipler, yerleşim yerleri ve yolları denetlerken, araçla girilmesi mümkün olmayan sahillerde ise atlı birliklerle denetlendi. Sarıyer'deki Gümüşdere Plajı'na gelen atlı jandarma timi, sahil boyunca denetim yaptı. Sahilin denetim boyunca boş olduğu görüldü.

ARAÇ DENETİMİJandarma ekipleri Uskumru Köy girişinde de araç denetimleri yaptı. Araçları tek tek durduran ekipler, kimlik, ehliyet ve izin belgesi kontrolü yaptı. Maskesi bulunmayan ve emniyet kemeri takılı olmayan şoförleri de uyardı. Şoförler ise yapılan denetimler memnun. Emre Yılmaz, "Denetimle yapılması gerekeni yapıyorlar. BU milletin sağlığı her şeyden önemlidir, bu görevde olanlardan Allah razı olsun. Ben Uskumru Köy Vefa Sosyal Destek grubundayım, dışarı çıkamayan 65 yaş üzeri olan insanlara yadım ediyoruz" dedi.

Murat Geyik ise, "Karantina için denetimler çok iyi çünkü herkes evde duruyor, hastalık bulaşmıyor kimseye. Kilyos'ta oturuyorum, Gümüşdere'deki çiftliğime gidiyorum" dedi.

Kaynak: DHA