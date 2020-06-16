Sarıyer'de jandarma ekiplerinden "yeni normal" denetimi Sarıyer'de jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "yeni normal"e uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Sarıyer'de jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "yeni normal"e uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanlarında bulunan iş yerlerini denetledi.

Ekipler, "sosyal mesafe, hijyen, maske kullanımı, ateş ölçme" gibi kurallara uyulup uyulmadığına ilişkin kontroller gerçekleştirdi.

Diğer ilçelerde de jandarma ekipleri, kendi sorumluluk alanlarında kalan bölgelerde denetim yaptı.

Kaynak: AA