Sarıyer'de jandarma ekiplerinden "yeni normal" denetimi
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Sarıyer'de jandarma ekiplerinden "yeni normal" denetimi

Sarıyer'de jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "yeni normal"e uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Sarıyer'de jandarma ekiplerinden
16.06.2020 22:39 | Son Güncelleme: 16.06.2020 23:14

Sarıyer'de jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "yeni normal"e uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanlarında bulunan iş yerlerini denetledi.

Ekipler, "sosyal mesafe, hijyen, maske kullanımı, ateş ölçme" gibi kurallara uyulup uyulmadığına ilişkin kontroller gerçekleştirdi.

Diğer ilçelerde de jandarma ekipleri, kendi sorumluluk alanlarında kalan bölgelerde denetim yaptı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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