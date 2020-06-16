Sarıyer'de jandarma ekiplerinden "yeni normal" denetimi
Sarıyer'de jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "yeni normal"e uyulup uyulmadığını kontrol etti.
16.06.2020 22:39 | Son Güncelleme: 16.06.2020 23:14
Sarıyer'de jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "yeni normal"e uyulup uyulmadığını kontrol etti.
Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanlarında bulunan iş yerlerini denetledi.
Ekipler, "sosyal mesafe, hijyen, maske kullanımı, ateş ölçme" gibi kurallara uyulup uyulmadığına ilişkin kontroller gerçekleştirdi.
Diğer ilçelerde de jandarma ekipleri, kendi sorumluluk alanlarında kalan bölgelerde denetim yaptı.
Kaynak: AA