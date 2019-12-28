Sarıyer'de istinat duvarı yola çöktü (1)

28.12.2019 21:41 | Son Güncelleme: 28.12.2019 21:41

SARIYER Maslak yönü tünel girişi Çırçırsuyu mevkiinde yol kenarındaki istinat duvarı çöktü. Çöken duvar altında çekici aracı kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İş makinalarıyla aracın üstüne dökülen molozlar kaldırıldı. Çekicinin sürücü olaydan yara almadan kurtuldu. Maslak yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

- İstanbul