Sarıyer'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

SARIYER, İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Şehit Mithat Yılmaz Caddesi'nde 4 katlı binanın girişindeki beyaz eşya satılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerince büyümeden söndürülen yangın, iş yerinde hasara neden oldu.