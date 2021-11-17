Bahçeşehir'de tır yangını - Haberler
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Bahçeşehir'de tır yangını

Habermetre - Haberler | Toplum
Bahçeşehir'de tır yangını

Saat 23: 01 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Bahçeşehir ve Esenyurt İtfaiye Ekiplerimiz sevk edildi.

ESENYURT, İSTANBUL (Habermetre) - Saat 23: 01 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Bahçeşehir ve Esenyurt İtfaiye Ekiplerimiz sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekiplerimizin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Bahçeşehir'de tır yangını

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